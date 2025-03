Donnapop.it - Delitto di Garlasco, qual è l’arma del delitto usata dall’assassino di Chiara Poggi? Ecco la ricostruzione della storia

Leggi su Donnapop.it

Ilditorna a infiammare la cronaca a distanza di quasi 20 anni; ma cosa è successo davvero adel?Come sappiamo, oggi – a scontare la sua pena – c’è Alberto Stasi, fidanzato dell’epoca di. È stato proprio lui a trovare il corpo26enne nella sua abitazione di, il 13 agosto del 2007. Lei si trovava sola in casa mentre i suoi genitori erano in vacanza.Nonostante l’assoluzione in due gradi di giudizio, Alberto Stasi – che si è sempre dito innocente – è stato condannato a 16 anni di carcere per la morte di. Oggi, tuttavia, nuove indagini potrebbero portare ad una svolta.Andrea Sempio, amico di Marco, fratellovittima, è stato nuovamente indagato per il presunto omicidio. A quanto pare, potrebbe essere il suo il DNA rinvenuto sotto le unghie di