Tg24.sky.it - Delitto di Garlasco, le interviste di Alberto Stasi mettono a rischio sua semilibertà

Leggi su Tg24.sky.it

Le recenti dichiarazioni di, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per ildella sua ex findanzata Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a, potrebbero influire sulle sue prospettive di. Da quando è diventata nota la notizia che la Procura di Pavia indaga su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara,è diventato bersaglio di telecamere e microfoni dei media. Proprio oggi, in un’intervista a Mattino 5,ha ribadito la sua innocenza e risposto a una domanda proprio su Sempio (“Il dna di Sempio su Chiara? Ci sarà un motivo se è lì”). Secondo quanto emerge da fonti vicine alla magistratura di Sorveglianza di Milano, le sue affermazioni, nelle quali continua a proclamarsi innocente, potrebbero rappresentare un elemento di valutazione nel percorso di eventuali concessioni future.