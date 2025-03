Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, Alberto Stasi: “Il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi? Ci sarà un motivo se è lì”

Pavia, 24 marzo 2025 – È tornato a parlare, condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio della fidanzata, avvenuto il 13 agosto 2007 a. Intercettato dall'inviata di ‘Mattino Cinque News’ mentre usciva dal carcere di Bollate per recarsi al lavoro, l'uomo ha velocemente espresso il suo punto di vista sull'avviso di garanzia ad, amico del fratello della vittima. “Sto bene, grazie - ha detto-, Però fatemi andare che non ho molto tempo”. “Continui a professarti innocente?”, ha chiesto l’inviata. E la risposta: “Sì certo”, ha risposto l'uomo. Alla domanda su che idea si sia fatto sulla presenza di tracce di Dna compatibili con quello didiha detto: “Ciune bisognerà approfondire tutto”.