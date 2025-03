Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, Alberto Stasi: “Ci sarà un motivo se il Dna di Sempio è stato trovato sulle unghie di Chiara”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ciunse il Dna didi, è un aspetto che dovrà essere approfondito”. Sono queste le parole diintercettato oggi, mentre usciva dal carcere per recarsi al lavoro, dalle telecamere di Mattino Cinque News. Il 42enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio diPoggi, èammesso al lavoro esterno ormai da due anni, avendo già scontato oltre la metà della condanna. Le nuove indagini che vedono Andrea, indagato in concorso con lui o con altri, sono condotte dalla procura di Pavia e sono state già caratterizzate da uno scontro tra periti e consulenti. Intanto, amico di Marco Poggi fratello della vittima, nega anche contatti fisici con la vittima.: “Io non c’entro assolutamente nulla” – “Non c’è mai stata né una relazione con, non c’è mainessun contatto personale non solo fisico, ma non c’è mai stata una chiamata sul cellulare, un contatto, un’uscita con amici.