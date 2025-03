Formiche.net - Deepseek non piace a tutti. Perché le piccole banche cinesi la snobbano

Per la Cina è una specie di asso nella manica, quel jolly da calare quando le cose si mettono male, la crescita latita e c’à da ricordare agli Stati Uniti che il Dragone è pur sempre la seconda economia globale. L’Intelligenza Artificiale, specialmente quella low cost, è ormai una specie di missione storica nella Repubblica Popolare., l’applicazione di Intelligenza Artificiale che sta creando un certo scompiglio nel mercato delle tecnologie di ultima generazione, sta lentamente prendendo piede nella finanza cinese. La quale non vive proprio un momento felice, tra crisi dei consumi, alto debito e una costante sfiducia da parte degli investitori verso il sistema Cina.Eppure, c’è chi oppone una certa resistenza, chi non si fida ancora della tecnologia cinese, temendo che la mano dell’uomo sia sempre più affidabile di quella di un robot.