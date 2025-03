Ilrestodelcarlino.it - De Cecco in serata negativa. Male anche Buchegger

DE4: Nel primo set la squadra riceve al 62%, attacca col 39%, i centrali ehanno dati di efficienza negativi. Partiamo dai crudi numeri per spiegare laeccezionalmentedel regista argentino, che risulta quasi sempre corto in posto due e spesso imprecisonelle altre soluzioni. La partita cambia quando viene sostituito.4: Al quarto errore diretto Giuliani lo consegna alla panchina: il punteggio dice soltanto 8-2 nel secondo set e forse sarebbe stato giusto sostituirlo prima. Mai in partita proprio nell’occasione in cui avrebbe dovuto giocare tutto a tutto braccio. GUTIERREZ 7: Avrebbe meritatodi più se non ci avesse messo l’invasione e la ricezione sbilenca nel finale di quarto a ridare fiato a Perugia. Fa tutto bene, dall’attacco alla battuta, passando per ricezione e difesa, contro la squadra più forte del mondo, mostrando una crescita esponenziale.