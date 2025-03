Napolipiu.com - De Biasi: “Thiago Motta crescerà dall’esonero. Raspadori? Conte fa bene a puntare su di lui”

De: “fasu di lui”">Gianni De, ex CT dell’Albania e tecnico di lungo corso, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, per commentare alcune delle principali tematiche del momento tra Juventus, Napoli e giovani talenti in rampa di lancio.Sulla situazione in casa bianconera, Deha usato una metafora marinaresca per descrivere le difficoltà: “I dirigenti della Juventus stanno provando a risanare la stagione, ma quando guidi una ciurma e il nocchiero perde il controllo, diventa tutto più complicato”.Parole di sostegno invece per, che secondo Deè destinato a una carriera luminosa: “Per me farà una grandissima carriera. Questo esonero gli servirà, un giorno capirà dove ha sbagliato e ne uscirà più forte”.