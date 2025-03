Ilfattoquotidiano.it - Dazi, si, no, forse. Continua il “balletto” di Trump, le tariffe in vigore dal 2 aprile potrebbero restringersi

La Casa Bianca sta restringendo il suo approccio alleche entreranno inil 2, probabilmente omettendo almeno in quella data una serie dispecifici per settori come automobili, prodotti farmaceutici e semiconduttori. Lo scrivono il quotidiano statunitense Wall Street Journal e l’agenzia Bloomberg, confermando che il 2scatteranno comunque ireciproci. L’amministrazione si sta ora concentrando sull’applicazione dia circa il 15% delle nazioni con squilibri commerciali persistenti con gli Stati Uniti, quello che viene chiamato un “dirty 15”, come ha detto il segretario al tesoro Scott Bessent la scorsa settimana.Tra gli “sporchi 15” ci siamo pure noi, intesi come Unione europea. Con l’Ue, gli Stati Uniti hanno infatti un disavanzo commerciale di circa 230 miliardi di dollari, secondo soltanto a quello con la Cina, che supera i 300 miliardi.