Davide Garufi il tiktoker morto suicida con la pistola | il padre indagato per omessa custodia dell’arma Al vaglio pc e telefonino del 21enne

Sesto San Giovanni (Milano), 24 Marzo 2025 - La Procura di Monza indaga perper lacon cui si è ucciso mercoledì, 21 anni, ildi Sesto San Giovanni che aveva raccontato online il suo percorso alla scoperta della sua identità di genere. L'arma appartiene aldella vittima, guardia giurata per un istituto di vigilanza privata, che sembra fosse solito lasciarla in uno zainetto nel'abitazione al ritorno dal lavoro. La magistratura monzese, coordinata dal procuratore Claudio Gittardi, ha poi aperto un fascicolo penale per istigazione al suicidio come atto dovuto per sottoporre il giovane all'autopsia, che sarà utile a chiarire se il giovane avesse assunto indebitamente farmaci, come secondo gli inquirenti aveva già fatto una volta in passato.