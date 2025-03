Biccy.it - Davide Garufi, i suoi ultimi video e le indagini dei Carabinieri

La settimana scorsa un influencer ha dato la notizia della scomparsa di: “Purtroppo è vero mi ha detto la cosa il suo ragazzo. Si è tolto la vita“. In poche ore la storia Instagram in questione ha fatto il giro del web e si è diffusa anche su TikTok, dove il 21enne era molto conosciuto, ma in tanti hanno creduto che fosse una fake news. Purtroppo FanPage ha confermato tutto ed ha anche aggiunto che iavrebbero dato il via a delle, visto cheera stato vittima di bullismo sui social., glie l’ipotesi di istigazione.Su TikTok in queste ore diversi utenti hanno condiviso dueche pare siano glipubblicati da, in uno in particolare il 21enne parla della tossicità dei social e del cyberbullismo, di come certe piattaforme siano diventate dei posti invivibili: “Questo però, che serva la lezione a chiunque stia guardando questa storia, che i social fanno male, ma fanno tanto male.