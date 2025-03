Bergamonews.it - Dati e IA per misurare la sostenibilità delle aziende: “Interessa la collettività, risvolti inediti sul territorio”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.in un unico valore lae prevedere, grazie a modelli di intelligenza artificiale, il suo andamento nel tempo. È l’ambizioso obiettivo di Luca Patelli, ricercatore di UniBg protagonista del secondo episodio de “Il vivaio della ricerca”.Ventinove anni, nato e cresciuto in città. A tutti i livelli Patelli è uno studioso ‘made in Bergamo’. La sua carriera si è sviluppata nelle aule e nei laboratori della sede di via dei Caniana: dalla laurea triennale in Economia alla magistrale in Economics and Data Analysis, fino ad arrivare al dottorato in Economics and Management, un programma congiunto con l’Università di Pavia. “Mi sono sempre trovato bene nel tessuto accademico di UniBg – confessa -. La magistrale che ho frequentato vanta una certificazione europea di rilievo (Emos, ndr) che mi ha permesso si svolgere un tirocinio di 6 mesi all’Istat”.