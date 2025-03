Ilnapolista.it - Date un De Bruyne a Lukaku e vi solleverà il mondo

un Dee viilUna macchina da golQuando indossa la maglia rossa del Belgio, Romelusi trasforma. Diventa, cioè, una vera e propria macchina da gol: considerando la doppietta contro l’Ucraina in Nations League, il centravanti del Napoli ha raggiunto quota 88 reti in 122 gare giocate in Nazionale. Sì, chiaramente i gol bisogna anche pesarli: solo dieci di queste marcature sono arrivate nella fase finale degli Europei e/o dei Mondiali, quindi la parte davvero consistente del bottino è stata accumulata nei match di qualificazione, nelle amichevoli e/o in Nations League. Ma il dato resta impressionante, a maggior ragione se consideriamo il modo in cui sono arrivati i gol contro l’Ucraina. Il primo, da vedere e rivedere, è stato propiziato da una bellissima conclusione al volo con coordinazione acrobatica, una sorta di mezza sforbiciata che ha trasformato in oro un cross millimetrico di Kevin De