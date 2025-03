Oasport.it - Dario Cioni: “Ganna tra i favoriti alla Parigi-Roubaix, ha margini di crescita. Mi ispiro ad Aldo Sassi”

Leggi su Oasport.it

A conclusione della Milano-Sanremo, con un finale da cuore in gola e pura adrenalina e con uno straordinario Filipposecondo alle spalle di Van der Poel, abbiamo parlato con il suo diesse,. Quest’ultimo è un’incarnazione vivente della Ineos Grenadiers, squadra britannica con una forte anima italiana. Come lui, nato a Reading ma che in carriera ha difeso i colori azzurri. Classe 1974,è stato professionista dal 2000 al 2011 e si è laureato campione italiano a cronometro nel 2004. Ha iniziato a correre in mountain bike, prima di passarestrada graziechiamata della Mapei. Negli anni ha difeso i colori di Fassa Bortolo, Liquigas, Predictor-Lotto, ISD-Neri e Team Sky. Una volta appesa la bici al chiodo,è passato dall’essere un corridore ad un addetto ai lavori del mondo bici.