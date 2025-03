Puntomagazine.it - “Dantedì”: a Sant’Agnello la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri

Leggi su Puntomagazine.it

La Sala Consiliare ospita il “” 2025 con i ragazzi del Liceo Salvemini di SorrentoMartedì 25 marzo la Sala Consiliare del Comune diospiterà l’iniziativa culturale del Liceo Salvemini pensata in occasione del ““, laAlighieri. Nella data che gli studiosi riconoscono come l’inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, i ragazzi della IV E dell’Istituto superiore di Sorrento, guidata dalla Prof.ssa Marilù Ruggiero, ricorderanno il Sommo Poeta e la sua opera più celebre.«È un’occasione di confronto, rigorosa ma al contempo libera, con i versi di– spiega la docente Marilù Ruggiero – Quest’anno il “” vede come protagonista il Purgatorio, la cantica in cui, mentre fa i conti con la sua nostalgia della terra, insegna come andare al cielo».