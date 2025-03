Calciomercato.it - Dall’Inter alla Juventus: il vero erede di Vlahovic arriva dal ‘nemico’

Leggi su Calciomercato.it

Ennesimo duello trae Inter sul mercato, un attaccante nel mirino dei bianconeri: la sfida è stata lanciataLaricomincia da Igor Tudor, affidandosi al tecnico croato per le ultime nove gare di campionato e per il Mondiale per Club, per cercare di ottenere risultati migliori di quanto avvenuto nell’ultimo periodo con Thiago Motta. I bianconeri puntano a ribaltare il trend dei tempi recenti e anche a cambiare le prospettive per il proprio futuro.: ildidal– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Ci saranno di sicuro cambiamenti sensibili nel modo di stare in campo, per atteggiamento e non solo. Al nuovo tecnico la dirigenza chiede un approccio diverso e la capacità di sfruttare meglio gli elementi a disposizione. Tudor ripartirà ddifesa a tre e rilanciando, finito nel dimenticatoio nelle ultime settimane.