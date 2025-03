Rompipallone.it - Dall’Inghilterra: il fratello di Bellingham in Serie A, colpo da 25 MLN

Leggi su Rompipallone.it

Dopo aver visto la “scalata” nel calcio mondiale di suomaggiore, anche Jobeè pronto al grande salto.Attualmente impegnato nella Championship dove il livello è così alto da vedere calciatori che giocano nell’equivalente nostraB in Italia, ma col valore di mercato già alle stelle.È il caso anche delminore del fuoriclasse del Real Madrid che, a poco a poco, ha dimostrato già di poterci stare ad alti livelli. Col suo Sunderland si sta giocando la promozione in Premier League e il classe 2005, dopo la lunga cavalcata di questa stagione, potrebbe dire addio per 25 milioni di euro, con destinazione inA.Jobe sulle orme di Jude: un altrotra i fuoriclasse in EuropaA poco alla volta, spera di trovare i livelli di suomaggiore. Per ora, da giovanissimo e con l’Under 21 in Inghilterra, Jobeha comunque raggiunto già livelli importanti.