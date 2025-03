Quotidiano.net - Dalle aziende familiari il 68% del Pil. Ma ora serve sostenibilità

IN ITALIA LErappresentano una componente essenziale del tessuto economico nazionale: costituiscono l’81% delle imprese e contribuiscono al 68% del Pil. Questi numeri dimostrano non solo il loro peso strategico, ma anche la loro capacità di crescita, con un tasso di sviluppo superiore rispetto alle imprese non. Inoltre, vantano un ritorno sull’investimento in costante crescita e un livello di indebitamento più contenuto. Tuttavia, resta una sfida aperta: il divario di produttività rispetto allenon, attualmente attestato al 18%. Se da un lato le impresesono un pilastro dell’economia, dall’altro devono trovare la modalità migliore per affrontare un cambiamento cruciale: la transizione sostenibile. Secondo il Rapporto Strategico “Radici nel futuro”, realizzato da Teha Group e Chiomenti, il settore mostra un ritardo significativo rispetto a questa trasformazione.