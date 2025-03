Ilfattoquotidiano.it - Dalla linea dura alla “tregua a tutti i costi”: le voci degli ucraini. ‘Partito della pace’ al 52% in 2 anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La pace tarda, le bombe no. Lo sanno gli, entrati nel quarto anno di guerra con un bilancio alquanto tragico: circa un terzopopolazione, 12 milioni di persone, richiede assistenza umanitaria, secondo le Nazioni Unite. Secondo fonti governative il Paese registra 3,4 milioni di sfollati interni e i morti, si sa, hanno superato la soglia del milione unendo entrambe le fazioni.Gli appellimobilitazione e all’unità nazionale non bastano più. Al punto che ilpace‘ è cresciuto di trenta punti percentuali negli ultimi due, secondo un sondaggio pubblicato da Gallup, con il 52%che vuole trattare quanto prima la fineguerra. E ora che la diplomazia sembra poter contare su uno spiraglio, nonostante la brusca frenata dovuta allo scontro tra Volodymyr Zelensky e Donald TrumpCasa Bianca, il dibattito non è più tra il fronteguerra e quellopace, ma sui termini di un accordo.