‘Dal corpo dei malati al cuore della politica’; in Consiglio regionale si vota sul ‘fine vita’

Tempo di lettura: 2 minutiAll’indomaniapprovazione in Toscanalegge sul fine vita, anche la Campania si appresta ad approvare la proposta di “liberi subito, liberi fino alla fine” dell’associazione Luca Coscioni, a prima firma dell’On. Luigi Abbate.“Domani, martedì 25 marzo (dalle ore 14) all’ordine del giorno dei lavori delCampania è prevista la discussione sulla proposta di legge sul fine vita. Il Servizio Sanitarionon garantisce tempi certi. Quindi la necessità di stabilire con normativai termini amministrativamente perentori e celeri per le risposte delle ASL alle richieste deinelle condizioni previste dalla sentenza 242/2019Corte costituzionale sul caso “Cappato/Antoniani”.Sgomberiamo subito il campo da equivoci e strumentalizzazioni, questa legge non c’entra assolutamente nulla con l’eutanasia, né vuole stabilire un diritto sul fine vita medicalmente assistito, peraltro già stabilito dalla richiamata sentenzaCorte Costituzionale che demanda al Parlamento e non ai Consigli Regionali di legiferare.