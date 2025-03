Perugiatoday.it - Dal Comune alla Regione il caso della stazione dei bus di piazza Partigiani. "Servono lavori urgenti: ecco cosa non va"

Leggi su Perugiatoday.it

Lo stato di degrado e dei servizi del bus terminal di, dopo la denuncia in consiglio comunale, ora arriva anche in consiglio regionale con una interrogazione dettagliata dall'ex assessore regionale Enrico Melasecche: "Laverte da tempo in condizioni vergognose ed è un.