Iltempo.it - Daddy's Pride a Roma: la manifestazione per i papà separati

La Capitale ha ospitato ancora una volta il "'s", la marcia dedicata aiche ogni anno, in occasione della festa deldel 19 marzo, porta in piazza il tema della bigenitorialità. Un movimento pacifista, che raccoglie padri italiani e stranieri, con l'obiettivo di difendere il diritto inviolabile di ogni figlio di amare entrambi i genitori e i quattro nonni, indipendentemente dalla separazione o dal divorzio. L'iniziativa, nata grazie all'impegno di Giorgio Ceccarelli, ideatore e fondatore del "'s", si inserisce nel lavoro di oltre venti associazioni italiane che operano a favore deie del diritto dei figli a mantenere un rapporto equo con entrambe le figure genitoriali. "Non siamo contro qualcuno, non siamo contro le mamme, ma lottiamo per i figli, per garantire loro il diritto di amare il padre e la madre e di ricevere affetto anche dai nonni", spiegano gli organizzatori.