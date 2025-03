Ilrestodelcarlino.it - Da sanità a trasporti, manovra regionale sotto la lente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi alle 20.45, nella sala Piccolo Teatro del centro culturale Mercato, in piazza Guglielmo Marconi, ad Argenta, l’unione provinciale del Pd di Ferrara, in collaborazione con le unioni comunali di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, organizza una serata aperta a tutta la cittadinanza, sul bilancio della Regione Emilia-Romagna. Marcella Zappaterra (foto), consiglieredel Partito democratico, analizzerà i vari elementi della. Tra questi,, trasporto pubblico, casa, servizi educativi e investimenti per la non autosufficienza. La serata sarà occasione di confronto e approfondimento con i cittadini.