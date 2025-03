Ilfattoquotidiano.it - Da Prodi e Bertinotti a Ventotene: lo sfottò social senza freni dai profili ufficiali di Fratelli d’Italia

Oltre ai giornali e alle trasmissioni televisive di area, anche idisono scatenati sui “bersagli” del primo partito italiano. Il tono della comunicazione del profilo ufficiale su X, si avvicina sempre di più allo stile provocatorio e polemico tipico della pagina di Atreju, dove la polemica e la provocazione sono spesso all’ordine del giorno. Che si tratti di, del Manifesto dio della schwa, le accuse sono sempre generalizzate alla “sinistra”, colpevole, secondo il partito, di usare linguaggi troppo aspri e aggressivi.Non fate vedere questo sondaggio ae a, altrimenti sbottano nuovamente. pic.twitter.com/NVhq4nUJOg—???????? (@dItalia) March 24, 2025La stesso tono emerge in un altro post, dove si ironizza sempre sulla reazione dialle domande sul manifesto di: “È bastato davvero poco per farli andare in escandescenza e la cosa che stupisce è il silenzio dei loro compagni di partito.