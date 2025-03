Amica.it - Da Loewe arrivano Jack McCollough e Lazaro Hernandez di Proenza Schouler

È ufficiale: dopo undici anni sotto la guida visionaria di Jonathan Anderson,volta pagina e affida la direzione creativa a due nomi noti dell’alta moda americana., fondatori del brand newyorkese, entreranno in carica dal 7 aprile 2025. Dal cuore pulsante di New York al fascino sofisticato di Madrid, il brand spagnolo del gruppo LVMH apre le porte a un nuovo corso stilistico. Un cambio di rotta che segna un passaggio importante: dalle suggestioni concettuali e artistiche di Anderson a un’estetica più sobria, intellettuale e urbana die Herandez. Cosa aspettarsi? Un nuovo, più sofisticato e minimale.ha due nuovi direttori creativiLa notizia, confermata in esclusiva a WWD, segna una svolta strategica per la maison spagnola del gruppo LVMH.