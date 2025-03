Ilrestodelcarlino.it - Cultura vissuta con le Giornate Fai. Emozione e curiosità per i nostri tesori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è chi non era mai entrato, chi lo ricordava malandato, chi aspettava l’occasione giusta. E poi gli studenti-ciceroni, orgogliosi di "vivere quei luoghi ogni giorno" e pronti a raccontarli con passione. LeFAI di Primavera hanno risvegliato nel fine settimana trascorso l’amore per la, aprendo le porte deilocali. Al Museo Oliveriano superata ogni aspettativa: i primi turni domenicali erano già al completo prima ancora dell’orario d’inizio delle visite. A guidare il pubblico, studenti dell’Università di Urbino e della Nuova Scuola. Alle 10 un’apprezzata visita è stata condotta da Alessandra Coen, docente Uniurb. Famiglie, coppie, ma anche turisti da fuori provincia. Elena, pesarese d’adozione, in visita con i figli Edoardo e Bianca, ammette che "finora avevamo visto solo la Biblioteca al piano di sopra".