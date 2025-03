Quotidiano.net - Culatello di Zibello Una Dop per 21 aziende e 250 addetti

ILDIDop è considerato uno dei salumi più pregiati e un capolavoro della norcineria italiana: non a caso, è soprannominato il Re dei salumi. Rappresenta infatti una delle eccellenze italiane in campo alimentare grazie al suo sapore intenso, ricco di sfumature e inimitabile, frutto di una lavorazione artigianale che ancora oggi avviene in gran parte a mano. Prodotto con carni di primissima scelta, nasce dalla parte più nobile della coscia del suino. Il segreto della sua qualità va ricercato nella peculiare esclusività della lavorazione e nel particolare clima della sua zona d’origine. Produrre ildiDop è una vera e propria arte che nasce da un profondo amore per il territorio e le antiche tradizioni. Per dar vita a questa eccellenza servono esperienza, tempo e cura.