Crystal Lake | Linda Cardellini nella serie prequel di Venerdì 13

Peacock e A24 hanno trovato inla star principale di, lache farà daal celebre franchise horror “13“.La notizia è stata battuta pochi minuti fa dal the Hollywood Reporter, il quale ha specificato che l’ingaggio dellaandrà a coprire il ruolo principale della, ossia quello di “Pamela Voorhees“, la madre dell’inarrestabile killer Jason Voorhees, tra l’altro responsabile degli omicidi del primo iconico film del 1980. La fonte non si è spinta nel dare dettagli sulla trama della.Laè stata annunciata nel lontano 2022, ma solo di recente ha visto muovere i primi passi verso la sua realizzazione. Di fatto, dopo l’abbandono di Bryan Fuller nel ruolo di showrunner, Peacock e A24 hanno fatto sapere nell’agosto 2024 di aver affidato il ruolo vacante a Brad Caleb Kane (It: Welcome to Derry), il cui compito da allora è stato quello di riscrivere completamente lo show e seguirne lo sviluppo come nuovo showrunner.