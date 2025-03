Laprimapagina.it - Crotone, il settore B sarà intitolato a Dodo’ Gabriele, vittima innocente della criminalità organizzata

Altre vie intitolate al prof. Salvatore Regalino e ad Aldo Moro.Lo ha stabilito la Giunta Comunale con propria deliberazione su proposta dell’assessore alla Toponomastica Giovanni Greco.“Una decisione che avvertiamo come un dovere morale – ha dichiarato il sindaco Enzo Voce – e che accoglie la proposta che è arrivata da giornalisti ed associazioni che ha rafforzato la nostra convinzione di intitolare la struttura alla memoria di Dodò”Il “B”, infatti è stato oggetto di profonda riqualificazione nell’ambito delle attività dell’assessorato all’Impiantistica Sportiva e da ora nonpiù l’anonimoB ma una struttura che porterà per sempre il nome di un bambino che è nel cuore di tutti isi.La Giunta Comunale ha anche approvato due nuove intitolazioni: al prof. Salvatore Regalino, già sindaco diil tratto di strada di via Dante Alighieri a traversa prima di via Ugo Foscolo.