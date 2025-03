Lopinionista.it - Crostata salata con porri e salsiccia: la ricetta

Questamorbidaè la scelta ideale per ogni occasione: dal pranzo alla cena, fino agli aperitivi con gli amici o ai pranzi speciali della domenica. Il suo ripieno cremoso di stracchino,saltati ela rende irresistibile, mentre il tocco di Dadocrema Bauer gusto Carne esalta i sapori con una nota intensa e avvolgente.Pratico e comodo nel formato in tubetto, è un alleato perfetto in cucina: facile da dosare e da conservare in frigorifero dopo l’apertura!Ingredienti:? 230 g di farina;? 3 uova;? 100 ml di olio di semi;? 50 g di parmigiano reggiano grattugiato;? 15 g di lievito di birra;? 100 g di stracchino;? olio evo;? 1 porro piccolo;? 150 g di;? 1 cucchiaino di Dadocrema Bauer gusto CarneProcedimento:In una ciotola sbatti le uova, poi unisci l’olio di semi e mescola bene.