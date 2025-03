Thesocialpost.it - Crosetto critica il piano di riarmo europeo: “Piano difesa non è solo armarsi, ma un approccio più complesso”

Leggi su Thesocialpost.it

Ildieuropea lanciato da Ursula von der Leyen, ora noto come Readiness 2030, continua a suscitare aspre polemiche. Anche il ministro dellaitaliano, Guido, ha molto da ridire.Leggi anche: Mario Giordano attacca Ursula von der Leyen: “Vuolearmi, crea il panico come con l’allarme pandemia”I dubbi disulvon der Leyen“Questoha unmolto industriale, ma poco strategico. – dichiaraa Radio24 – Il tema non è quello di produrre di più, ma della costruzione della. Quindi quale capacità voglio raggiungere e qual’è il quadro che mi aspetto. Tu non puoi costruire unasemplicemente, ma costruisco la miain relazione a ciò che mi aspetta”.“È quindi unun po’ piùe oltretutto non, perché questi 800 miliardi lanciati da von der Leyen in realtà poi dovrebbero ricadere su indebitamento e investimenti nazionali.