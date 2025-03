Anteprima24.it - Crollo mura di Telesia, l’appello del Pd Sannio: “Non abbandoniamo la città antica”

Tempo di lettura: 3 minuti«Il recentedelledi, in uno dei tratti più imponenti e notevoli, per la originalità a “mesopirgi” dell’intero manufatto della cintaria, richiede una riflessione attenta ed una iniziativa urgente della politica e delle Istituzioni locali, regionali e nazionali., con la sua estesa area archeologica, rappresenta la memoriadell’importanteRomana, fondata sulla Via Latina, al tempo del dittatore Silla, intorno all’80 a. C., o secondo alcune ipotesi di ricerca, già in età dei Gracchi, intorno al 130 a.C..La sua fondazione, con la deduzione di Coloni Latini, rappresenta il definitivo dominio di Roma sul territorio, dopo l’esaurirsi delle ultime resistenze sannitiche .Era una “Territoriale”, dai larghi confini, che andavano dagli attuali Ponti della Valle al territorio del Comune di San Lorenzo Maggiore, tra i Massicci del Matese e del Taburno, nel cuneo formato dai corsi d’acqua del Calore e del Titerno, che sfociano nel Volturno, inglobando amministrativamente i villaggi sanniti che si sono evoluti negli importanti centri storici che ora costituiscono la bella immagine della Valle Telesina.