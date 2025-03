Dilei.it - Cristina Incorvaia torna sui social: “Il mio stalker è stato arrestato”

Non èta per vendere una crema viso o pubblicizzare un tè detox.è riapparsa suiper una ragione decisamente più seria: il suo persecutore è finito in manette. Dopo settimane di silenzio, l’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island ha pubblicato un video dove la voce, più che le parole, racconta una liberazione.Oraprova a rimettere insieme i pezzi. Con lentezza, con fatica. Non cerca riflettori, cerca ossigeno. E lo fa partendo da sé: dai suoi interessi, dai suoi affetti, da un saluto sincero a chi le è rimasto accanto. Nessuna morale da impartire, nessuna retorica per una volta. E questa, sì, è una notizia.fuori dai radar, per scelta“Sono stata un po’ assente, ma da quando mi sento più libera per i fatti che ormai sapete tutti di cui siete a conoscenza, ho dato priorità a ben altro e sto cercando di vivere finalmente e di dedicarmi ai miei hobby, alle mie passioni, a ai miei affetti.