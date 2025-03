Bollicinevip.com - Crisi tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales?

Leggi su Bollicinevip.com

tra?Le indiscrezioni sulla coppia che fanno discutereDagli ambienti vicini alla coppia arriva un’indiscrezione che ha il sapore di un fulmine a ciel sereno:sarebbero in. Secondo quanto rivelato dal settimanale “Diva e Donna”, i due attori avrebbero già intrapreso strade separate, pur continuando a condividere la stessa casa. Un amore che sembrava destinato a durare per sempre potrebbe invece essere arrivato al capolinea. Nessuna conferma e nessuna smentita da parte dei diretti interessati, ma il silenzio non fa altro che alimentare i sospetti.L’incontro sul set e l’inizio della relazioneRocio Munos6 PH IGE pensare che la loro storia era iniziata come una favola. Era il 2011 quandosi incontrarono sul set di “Immaturi – Il viaggio”.