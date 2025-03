Sport.quotidiano.net - Crisi Rabbia e dubbi per una Virtus sfiduciata

Ladei tifosi, che si sfogano sui social, idegli sponsor. E una squadra, la, in caduta libera. Il giorno dopo il ko di Trieste, lasi guarda attorno e scopre che, accanto a lei, le rivali corrono. Corrono tutte e la, che cercava il primo posto nella regular season per garantirsi il vantaggio del fattore campo, rischia di ritrovarsi addirittura quarta, se non quinta. Tutto da rifare e tutto da capire: anche perché lunedì prossimo è prevista la ricapitalizzazione annunciata. E saranno da valutare le posizioni di Massimo Zanetti, presidente con il 55 per cento delle quote e Carlo Gherardi, azionista di minoranza con il 45. Quale futuro per la? Zanetti ha sempre detto e ribadito di non essere eterno (come proprietario) e di attendere la costruzione del palazzetto.