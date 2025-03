Juventusnews24.com - Criscitiello boccia la scelta della Juve: «Tudor non può essere l’allenatore giusto manco per una partita. Giuntoli? Se uno sbaglia, paga»

di RedazionentusNews24la: tutte le dichiarazioni sul momento dei bianconeri e sul nuovo allenatoreIl direttore di Sportitalia Micheleha parlato per analizzare ladel nuovo allenatore, Igor. Le parole anche sul ds bianconero.PAROLE – «Sono un pro-ma se uno. Siamo alla. Quest’estate se mi riduci il monte ingaggi ma poi mi costruisci una squadra al contrario per Thiago Motta. Il campo ha detto chenon era idoneo e lantus che cambia allenatore a stagione in corso è una condanna per tutto il movimento.ha fatto benissimo a Carpi e Napoli, allaè rimandato.è stato traghettatore di Lazio e Udinese, non puòper unao due partite».