Crédit Agricole Assurances rileva una quota di minoranza dell’italiana Whysol Renewables

Leggi su Ildenaro.it

acquisisce una partecipazione diin. Si tratta di un produttore italiano indipendente di energia rinnovabile che possiede e gestisce 157 MW di impianti solari ed eolici situati principalmente nell’Italia meridionale. La società si è inoltre assicurata una pipeline di circa 1 GW, composta da: circa 864 MW di sistemi di accumulo di energia a batteria, la più grande pipeline di Bess autorizzata in Italia, che rappresenta oltre il 35 per cento della capacità nazionale autorizzata; circa 173 MW di impianti solari che raggiungeranno la data di entrata in esercizio commerciale nei prossimi anni. L’azienda punta a una capacità installata totale di 1,2 GW nel breve termine. La società è una controllata della holding di investimento italianaInvestments.