Così in Cina producono energia green usando il sale fuso | il miracolo dei 12mila specchi – Il video

Dunhuang è una delle porte di ingresso della via della Seta. E a poca distanza di essa, in questa provincia nord-occidentale della, ogni giorno si può ammirare ildegli Eliostati. Sono 12 mila, dislocati attorno a una torre termoassorbente, che catturano i raggi del sole. Seguono il sole ora per ora e ilaziona la turbina a vapore che poi aziona il generatore creando,verde. Questo sistema consente il risparmio di 210 mila tonnellate l’anno di CO2. Ne ha parlato, nella puntata di ieri sera, il programma Rai Presa Diretta, che con il conduttore Riccardo Iacona, è andata a visitare lo stabilimento. «Rispetto al fotovoltaico, la nostra centrale produceanche quando non c’è più il sole. Ilfunziona come una grande batteria di accumulo. Noi vediamo un grande futuro per questa tecnologia», spiega al giornalista Gas Feng, Direttore Generale DivisioneShouhang Hi Tech Co.