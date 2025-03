Lopinionista.it - “Così abbiamo salvato la Porziuncola” in diretta da Assisi

Leggi su Lopinionista.it

Play2000, la piattaforma streaming di Tv2000 e inBlu2000, domani 25 marzo alle ore 16, trasmette indal’evento “la” a conclusione dei lavori di consolidamento e restauro post-sisma del 2016 dalla Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. La Basilica, già interessata da lavori di messa in sicurezza dopo il sisma del 1997, ha subìto ingenti danni durante il terremoto del 2016. Dopo un lungo periodo di attesa, che ha visto il coinvolgimento di esperti in ambito architettonico e ingegneristico, la Basilica è tornata al suo antico splendore grazie a complessi interventi di restauro e consolidamento.Play2000 può essere scaricata gratuitamente dai principali App store, smart tv o visibile attraverso il sito play2000.it.L’evento può anche essere rivisto on demand sempre su Play2000L'articolo “la” indaL'Opinionista.