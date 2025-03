Lapresse.it - Cosenza, la denuncia del giornalista Gabriele Carchidi: “Polizia mi ha bloccato a terra con violenza”

Undihato di essere stato brutalmentedalla, ammanettato e portato in questura, e ha attribuito questo comportamento ai suoi articoli, cheno anche presunte “stranezze” e abusi da parte dellastessa. “Stavo camminando tranquillamente – a piedi – per i fatti miei nella zona di via degli Stadi quando mi si avvicina una volante dellae mi chiede e non capisco per quale motivo i documenti” scrive, che lavora per Iacchide. “Mi rifiuto di esibirli e apriti cielo: il poliziotto in questione, tale Caputo Paolo, mi impedisce di proseguire per la mia strada e mi mette le mani addosso e nel frattempo chiama un’altra volante per farsi. aiutare a completare l’opera. L’arrivo della seconda volante – capo pattuglia un tale che si chiama Amodio Umile – significa trovarsi davanti ad altri due poliziotti che mi buttano per, mi mettono addirittura le manette e mi sbattono dentro una delle volanti per portarmi in questura.