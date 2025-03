Formiche.net - Cosa si è detto all’evento “Cyber-sicurezza europea. Sfide e strategie per il futuro”. Il video

Laè diventata una dellepiù urgenti per l’Europa, tra minacce crescenti e la necessità di rafforzare la propria autonomia strategica. Se ne è discusso durante l’evento “per il”, che si è svolto presso l’Europa Experience David Sassoli e che ha visto la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e del settore. Moderati da Flavia Giacobbe, si sono confrontati Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Nicola Procaccini, membro del Parlamento europeo, Maurizio Mensi, professore di diritto dell’economia alla Scuola nazionale dell’amministrazione, Brando Benifei, europarlamentare e relatore dell’AI Act, Aldo Sebastiani, Svp del GlobalSec Center di Leonardo, Salvatore De Meo, europarlamentare, con le conclusioni di Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per laNazionale