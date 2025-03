Velvetgossip.it - Cosa seguire in TV questa sera (24 marzo): Alessia Marcuzzi fa il suo ritorno

Il 242025 segna una giornata ricca di eventi nel panorama televisivo italiano. Su Rai 1, gli spettatori possono sintonizzarsi per guardare il film “Champagne – Peppino di Capri”, un’opera che narra la vita di Giuseppe Faiella, noto come Peppino di Capri. La pellicola offre uno spaccato della storia italiana, raccontando momenti significativi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al boom economico, passando per la rivoluzione culturale del ’68 e la prima edizione di Sanremo a colori.Rai 2, nel frattempo, celebra ildicon il nuovo talk show “Obbligo o Verità”. La conduttrice si propone di esplorare il lato più autentico degli ospiti, cercando di portare alla luce storie e aneddoti inediti., figura di spicco della televisione italiana, promette di offrire un programma coinvolgente e ricco di sorprese, attirando l’attenzione di un pubblico vasto e variegato.