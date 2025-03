Sport.quotidiano.net - Cosa ha detto Thiago Motta dopo l’esonero. “Momenti intensi, ringrazio club e giocatori”

Roma, 24 marzo 2025 - Da ierinon è più l’allenatore della Juve. Oggi, il tecnico italo-brasiliano, ha affidato all’Ansa il suo saluto albianconero. "Ho vissuto, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno", ha. "la proprietà - ha aggiunto - per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande, la dirigenza e tutte le persone delche mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, iper il lavoro e l'impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro". Come giocherà la Juve di Tudor. Tornano i cross per Vlahovic A rompere il silenzio seguito al comunicato delera stata la moglie di, Angela Lee, che sui social ieri ha scritto un messaggio in portoghese.