Cosa aspettarsi dall' arrivo di Igor Tudor

E quindi alla fine la Juventus ha passato il suo metaforico Rubicone: via Thiago Motta, dentro, almeno fino alla fine della stagione. Una decisione forte, in primo luogo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha scelto di abortire il progetto tecnico lanciato la scorsa estate, nel tentativo di salvare il salvabile (cioè il quarto posto, che porterebbe la Juve alla prossima Champions League).A Torino arriva quindi, preferito a Roberto Mancini, probabilmente perché quest'ultimo non avrebbe accettato un contratto di pochi mesi. L’accordo raggiunto con il tecnico croato infatti terminerà con la conclusione del Mondiale per club in programma negli Stati Uniti il prossimo giugno. La Juventus quindi potrà essere libera di valutare il lavoro del suo nuovo allenatore prima di legarsi a lungo termine lasciandosi aperta la possibilità di poter considerare con più calma altre opzioni per il prossimo anno (Antonio Conte? Gian Piero Gasperini?).