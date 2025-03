Lanazione.it - Cortona, presentato il piano quinquennale delle asfaltature: 5 milioni di investimenti

Arezzo, 24 marzo 2025 –il: 5diIl sindaco Luciano Meoni ha anticipato i prossimi interventi a Montecchio, Camucia, Ossaia e Vallone. Al via i lavori per la strada dell’Eremo de le Celle Il sindaco diLuciano Meoni hail. Alla presenza dell’area tecnica dell’amministrazione comunale, è stato dettagliato il programma di manutenzioni stradali che caratterizzerà il territorio cortonese nei prossimi cinque anni. Ilha un importo stimato complessivo pari a circa 5di euro, di cui 800mila nel 2025, anno in cui saranno effettuati interventi nelle strade della zone di Montecchio, Vallone, Camucia, Ossaia e anche per la strada comunale che collega la Sp34 all’Eremo francescano de Le Celle.