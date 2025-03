Quotidiano.net - Corte costituzionale sudcoreana respinge impeachment di Han Duck-soo

Ladella Corea del Sud ha respinto oggi l'del primo ministro Han-soo, reintegrandolo come presidente ad interim. "L'di Han è stato respinto con un voto di 5-1 dagli otto giudici della, due dei quali hanno votato perre completamente la mozione", riferisce l'agenzia di stampa Yonhap. "Ringrazio laper la sua saggia decisione", ha commentato Han, arrivando pochi minuti dopo la sentenza nel suo ufficio grazie al reintegro immediato come premier e presidente ad interim. La sua autorità era stata sospesa il 27 dicembre dal parlamento controllato dal Partito democratico, la principale forza d'opposizione. "Comincerò occupandomi prima delle questioni urgenti", ha aggiunto Han, soddisfatto della conclusione della vicenda, mentre la nazione attende la sentenza nel processo dia carico del presidente Yoon Suk-yeol, in merito alla disastrosa dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre scorso.