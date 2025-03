Ilcampoonline.it - Corso sul digitale facile in biblioteca a Campogalliano

Leggi su Ilcampoonline.it

Martedì 1° aprile alle 18 lacomunale Edmondo Berselli diospita un incontro dedicato alle opportunità digitali del serviziorio. Sarà mostrato come accedere a libri, riviste e altri contenuti editoriali direttamente da smartphone o altri dispositivi.Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio librariogià disponibile. L’incontro, in programma dalle 18 alle 19.30, è gratuito e a ingresso libero, con prenotazione consigliata chiamando il 338-4312304.L’iniziativa fa parte del progetto Punto, attivo apresso lo sportelloin municipio, che offre formazione e assistenzaalla comunità.I Puntisono gestiti in co-progettazione dall’Unione delle Terre d’Argine e da quattro Enti del Terzo Settore: CSV Terre Estensi, ANS Anziani e Non Solo, Cooperativa Il Mantello e Circolo la Fontana di Fossoli.