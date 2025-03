Puntomagazine.it - Corso Garibaldi: sottrae un telefono cellulare e tenta la fuga. Un arresto della Polizia di Stato

Leggi su Puntomagazine.it

Arre31enne per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale: la refurtiva restituita al legittimo proprietario.Nella mattinata di ieri, ladiha tratto inun 31enne di origine marocchina con precedenti di, irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo e per resistenza a Pubblico Ufficiale.In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in, hanno notato un soggetto che, chiedendo aiuto, ne stava inseguendo un altro; in quei frangenti, il fuggitivo, accortosipresenza degli operatori, si è dato alla.I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il predetto trovandolo in possesso di uned hanno accertato che lo stesso, poco prima, l’aveva sottratto con violenza ad un giovane in via Diomede Marvasi per poi darsi alla