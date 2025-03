Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli tra presente e futuro: Sudakov, Frattesi e il rebus Anguissa”

: “trae il”">Ilè ancora pienamente in corsa per lo scudetto, secondo in classifica a tre punti dall’Inter e con un margine di tre sull’Atalanta, quando mancano nove giornate al termine. Ma, come sottolinea Fabio Mandarini sul, lo sguardo della dirigenza è già proiettato alla prossima stagione, con il ritorno in Champions League all’orizzonte e un piano di rafforzamento da oltre 150 milioni di euro stanziati da De Laurentiis.Antonio Conte, sin dal suo arrivo, ha indicato le priorità per un progetto ambizioso. L’addio di Kvaratskhelia e un mercato di gennaio inevitabilmente interlocutorio hanno reso ancora più urgente l’intervento estivo, che sarà affidato a Giovanni Manna, con una lista di obiettivi già ben definita.