Justcalcio.com - Corriere dello Sport – il piano sul mercato, ecco le priorità

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 10:43:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS:Difesa e attacco. La Roma sta studiando le mosse per l’estate partendo dall’idea che lesono due difensori centrali (uno di spessore), ma anche una punta capace di fare reale concorrenza a Dovbyk, a prescindere dal futuro di Shomurodov. L’addio di Hummels a fine stagione è scontato. Il tedesco andrà in scadenza di contratto e lascerà Trigoria: l’errore contro l’Athletic Bilbao ha solo dato un’ulteriore spinta a quello che era già stato preso in considerazione nelle settimane precedenti. A dicembre compirà 37 anni. Le strade sembrano destinate a separarsi con una stretta di mano. Di più. Nelsson non sarà riscattato dal Galatasaray, inoltre Hermoso non rientrerà nei piani dei giallorossi dopo il ritorno dal prestito al Leverkusen.