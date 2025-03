Inter-news.it - Correa racconta: «All’Inter si migliora insieme. Lautaro Martinez un campione»

Joaquinha parlato di una serie di temi legati alla sua avventura. Il calciatore argentino si è concentrato, in particolare, sul legame con gli argentini.LE DICHIARAZIONI – Joaquinè uno dei protagonisti della serie di interviste di Betsson Sport a tre sudamericani dell’Inter (clicca qui per leggere l’intervista a). Il Tucu ha innanzitutto ricordato le emozioni vissute durante i suoi primi giorni al club nerazzurro: «Mi ricordo il primo allenamento, sono arrivato il giorno prima della partita (con il Verona, ndr.).mi ha fatto sentire a casa, ma non solo lui, il nostro è un bel gruppo. Già prima che arrivassi, i compagni mi avevano mandato qualche messaggio: questo è stato importante perché mi ha fatto capire quanta voglia di vincere e dirsici fosse».